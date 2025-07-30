تعرّف على موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم 2026

يستمر العد التنازلي لكأس العالم 2026 التي ستنظم مناصفة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، صيف العام المقبل.

وكشفت شبكة ESPN، عن موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم 2026، إذ سيكون ذلك في 5 ديسمبر المقبل في “Spehere Las vegas”، وهو أكبر مجسم دائري في العالم بارتفاع 112 متراً وعرضه 157 مترًا، وبسعة 17500 مقعد.

يعد هذا المبنى أحد أكثر المباني حداثة في العالم. ويشتهر بشاشة LED التي تغطي الجزء الخارجي منه.

لن تستضيف لاس فيغاس أي مباريات خلال البطولة، ولكن تم اختيار المدينة لقدرتها السياحية. وقد تم اختيارها بالفعل لإجراء القرعة (التي أقيمت في مركز مؤتمرات لاس فيغاس) في المرة الأخيرة التي استضافت فيها الولايات المتحدة كأس العالم، في عام 1994.

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟

حسم 13 منتخباً تأهله المباشر للمشاركة في كأس العالم 2026، وهي أستراليا واليابان وإيران كوريا الجنوبية والأردن وأوزبكستان عن قارة آسيا، إضافة إلى الأرجنتين والبرازيل والإكوادور عن أميركا الجنوبية، إضافة إلى نيوزيلندا والبلدان الثلاثة المنظمة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد ونظام كأس العالم 2026

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتم اختيار ستة عشر ملعباً في ستة عشر مدينة مختلفة.

وستكون هذه أول بطولة كأس العالم تضم 48 فريقًا، مقسمة إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق. وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث إلى مرحلة خروج المغلوب، التي ستبدأ من دور الـ16.

تحسباً للحرارة الشديدة المتوقعة في الولايات المتحدة العام المقبل، كما كان الحال في كأس العالم للأندية في يونيو، تفكر الفيفا في وضع استراحتين للتبريد في كل شوط. قد تشهد المسابقة أيضا تغييراً ثورياً في قاعدة ركلات الجزاء، حيث تدرس IFAB حظر إعادة محاولة الركلة المفقودة.

الشرق