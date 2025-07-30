السودان يرحب ببيان مجلس السلم والأمن الافريقي برفض إعلان التمرد قيام حكومة موازية

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الافريقي الذي عبر عن ادانته ورفضه للإعلان غير الشرعي الصادر من مليشيا التمرد وتحالف تأسيس بتشكيل ما يسمى بحكومة موازية في السودان.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الى اتخاذ مواقف مماثلة مطالبة برفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي.

وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان:

ترحّب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي عبر فيه بشكل لا لبس فيه عن إدانته ورفضه للإعلان غير الشرعي الصادر عن مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتحالف “تأسيس” بتشكيل ما يُسمى بـ”حكومة موازية” في السودان.

عبّر البيان عن إدانته ورفضه التام لإعلان المليشيا مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تجزئة السودان وعدم الاعتراف بما يسمى “الحكومة الموازية”، أو تقديم أي دعم لها.

كما أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيانه أن الاتحاد الافريقي يعترف فقط بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الإنتقالية التي تم تشكيلها مؤخراً.

وإذ تدعو الحكومة السودانية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف مماثلة، فإنها تشيد بالانخراط الإيجابي مع الاتحاد الأفريقي وتعرب عن تطلعها لمزيد من التعاطي والارتباط مع المنظمة الافريقية الأم، وتدعو الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي دعماً للانتقال السياسي والتحول الديمقراطي وتحقيقاً للسلام والاستقرار.