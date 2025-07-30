بسمة بوسيل: «أنا تلقائية وصريحة وساعات بتفهم غلط»

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن طبيعة شخصيتها، مؤكدة أنها تتسم بالعفوية والصراحة، وهو ما قد يُفهم أحيانًا بشكل غير دقيق من البعض.

وخلال لقائها في برنامج «أجمد 7» مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة «نجوم إف إم»، قالت بسمة: «أنا تلقائية جدًا وصريحة، وساعات عفويتي الناس بتفهمها بشكل خاطئ، بس دي طبيعتي ومش بقدر أكون غير كده».

جاءت تصريحات بسمة جاءت ضمن حوار تناول مشوارها الفني وعودتها للغناء من جديد، حيث كشفت عن جوانب مختلفة في شخصيتها وحياتها الفنية والخاصة.

كما أشادت بسمة بالتجربة الفنية التي جمعتها بتامر، قائلة: «اتعلمت منه كتير جدًا، وهو فنان موهوب وشاطر جدًا في شغله، كنت بشوف اختياراته وطريقة تفكيره وكأني بأخد كورس مكثف في المجال، وأنا كبرت ونضجت معاه، وهو أبو أولادي».

وأعربت بسمة عن امتنانها لكل ما تعلمته من تامر حسني، مشيرة إلى أنه كان له دور كبير في دعمها الفني وتطوير رؤيتها للموسيقى.

المصري اليوم