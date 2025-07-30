يا ألذ لطف وأذكى لبيب لك الرحمة.. بيومي فؤاد ينعي لطفي لبيب

نعى الفنان بيومي فؤاد، الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ألذ لطف وأذكى لبيب لك الرحمة والمغفرة يا حبيب، هتوحشنا تاني من غير ما نقدر نزورك ونشوفك، بس أكيد باقي بيننا برصيد الأعمال والمحبة والذكريات الكبير، لروحك السلام، مع السلامة يا أستاذ لطفي”.

توفي الفنان القدير لطفي لبيب، صباح اليوم الأربعاء 30 يوليو، بعد معاناة مع أزمة صحية شديدة، وسط حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني وبين محبيه.

وتحدث الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، موضحًا أنه كان يعاني من نزيف داخلي حاد، أدى إلى تدهور كبير في حالته الصحية.

وقال الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا وهو وهي” الذي يقدمه الإعلامي شريف نور الدين عبر قناة صدى البلد، إن بنات الفنان الراحل تعاملن مع الموقف بإيمان وتسليم بقضاء الله، مضيفًا: “كنّ مسلّمات الأمر لله، وكانت كلماتهن تعكس رضا وقوة رغم الألم”.

وأشار إلى أنه كان برفقة الفنانة نهال عنبر في ندوة فنية مساء أمس، وخلال عودتهما تواصلا مع ابنة لطفي لبيب للاطمئنان على حالته، وقال: “ابنته شكرت كل من سأل عنه، وطلبت منّا الدعاء له، وكانت تدرك تمامًا أن وضعه الصحي حرج”.

واختتم حديثه قائلًا: “نطلب من الله أن يمنح أسرته الصبر والتعزية، فالله وحده هو القادر على مواساة القلوب المكسورة في مثل هذه اللحظات”.

