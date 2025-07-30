شبكة أطباء السودان: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر “لقاوة” للنازحين بمدينة الضعين

قالت شبكة أطباء السودان إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر “لقاوة” للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضمّ أكثر من 7 آلاف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث توفي خلال يونيو الماضي 13 طفلًا جرّاء سوء التغذية والنقص الحاد في الغذاء. الجزيرة – السودان

