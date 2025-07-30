مبادرة الاشقاء السودانية المصرية باسوان تشيد بجهود المعابر والجمارك ومحلية حلفا في تسهيل حركة العائدين

التقى المدير التنفيذي لمحلية حلفا الاستاذ ابو عبيدة ميرغني برهان اليوم بمكتبه بمباني رئاسة المحلية اللواء (م) شرطة د.عادل على محجوب ابراهيم رئيس مبادرة الاشقاء السودانية المصرية باسوان و ذلك في اطار المزيد من التنسيق بين الجانبين في برنامج العودة الطوعية للسودانيين العائدين من مصر عبر معبري اشكيت وارقين.

أكد رئيس مبادرة الاشقاء السودانية المصرية باسوان الجهود الكبيرة المبذولة لمحلية حلفا وعبر لجانها المتعددة والعمل الدؤوب في استقبال العائدين ووقوفهم على احوال العائدين و معالجة المرضي واسعاف المصابين، مشيرا الى المعاملة الكريمة التي يتلقاها العائدون من ادارة الجمارك والمعابر بوادي حلفا وفي تسهيل مهامهم .

و ابان الى انه عقد سلسلة من اللقاءات بحلفا لمزيد من التنسيق في ظل الظروف الحالية والذي يمكن ان يسهم في تجويد العمل ويعالج الكثير من الاخطاء والمشاكل التي يمكن ان تعترض العائدين وبرنامج العودة الطوعية مؤكدا انه يتوقع تدفق العائدين عقب انتهاء امتحانات الشهادة المتوسطة في مصر خلال الأسبوع الأول من أغسطس القادم معددا اسهامات المنظومة الدفاعية في توليهم امر كثير من السودانيين العائدين ورحلات عودة.. السودانيين للبلاد

وجدد قوله بان مسألة العودة الطوعية بالقطارات مسالة موفقة وقال “نطمح في عودة تشغيل خط القطارات من حلفا الي بقية المدن السودان والذي يسهم في توفر كثير من التكلفة من حيث الكم والكيف والمساحة الواسعة والامنة لنقل الامتعة و العفش “.مضيفا ان هنالك تفاعل كبير من مجتمع وادي حلفا لتسهيل امر العائدين .

وأكد استعدادهم في المساهمة الفاعلة لانجاح برنامج العودة الطوعية معربا عن شكره للقنصل العام باسوان عبد الله عبد القادر وكل القائمين على برنامج العودة الطوعية وللحكومة المصرية علي جهودها المبذولة تجاه السودانيين وخص بالشكر الاهل باسوان على راسهم نائب البرلمان يس عبد الصبور و المدير التنفيذي لمحلية حلفا وكل الاهالي وكافة اللجان العاملة في المجال .

سونا