في تطور مفاجئ هزّ أروقة الكرة السودانية، أعلن مجلس إدارة نادي المريخ السوداني استقالته الجماعية من مهامه، دون الكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمات إدارية ورياضية متلاحقة يعاني منها النادي العريق، وسط دعوات من جماهير المريخ لإجراء إصلاحات جذرية تعيد الاستقرار إلى النادي.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تطبيع أو لجنة تسيير من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم في الأيام القليلة المقبلة، لحين عقد جمعية عمومية واختيار مجلس جديد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضغوط متزايدة.. استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.