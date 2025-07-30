الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بعد ضغوط متزايدة.. استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي المريخ

في تطور مفاجئ هزّ أروقة الكرة السودانية، أعلن مجلس إدارة نادي المريخ السوداني استقالته الجماعية من مهامه، دون الكشف عن الأسباب المباشرة التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمات إدارية ورياضية متلاحقة يعاني منها النادي العريق، وسط دعوات من جماهير المريخ لإجراء إصلاحات جذرية تعيد الاستقرار إلى النادي.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة تطبيع أو لجنة تسيير من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم في الأيام القليلة المقبلة، لحين عقد جمعية عمومية واختيار مجلس جديد.

