إتحاد الكرة يرحب بوزير الشباب والرياضة بروفيسور أحمد آدم

عبر الإتحاد السوداني لكرة القدم عن ترحيبه بقرار تعيين البروفيسور أحمد آدم وزيراً للشباب والرياضة، معتبراً هذا الإختيار تأكيداً على الثقة الكبيرة في الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الواسعة في المجالات الأكاديمية و الرياضية .
وأكد الدكتور معتصم جعفر ، رئيس الاتحاد أن تعيين البروفيسور أحمد آدم يمثل إضافة حقيقية للقطاع الرياضي في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا الي ان الاتحاد يتطلع الي شراكة بناءة مع الوزارة من أجل تطوير كرة القدم السودانية ، ودعم برامج المنتخبات الوطنية ، وتعزيز البنية التحتية والحوكمة بما يخدم شباب ورياضة السودان .
كما عبر الإتحاد عن أمله في ان يسهم التعاون الوثيق بين الاتحاد والوزارة في تحقيق نقلة نوعية للرياضة السودانية وتمكينها من الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية .
وجدد دكتور معتصم سعادته بإختيار الوزير الجديد وقال “سنتعاون معه بلا حدود” ، متمنيا له التوفيق والنجاح .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
