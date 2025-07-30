لجان مقاومة الفاشر تصريحات مناوي بشأن التواصل مع قوات الدعم السريع تُعد استخفافا بتضحيات سكان المدينة

انتقدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بولاية شمال دارفور، تصريحات حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بشأن التواصل مع قوات الدعم السريع.

وقالت “المقاومة” في بيان، إن التصريحات تُعد استخفافا بتضحيات سكان المدينة، وتجاهلا للمعاناة اليومية التي يعيشونها تحت الحصار، داعية إلى مراعاة مشاعر السكان المحاصرين، واتخاذ مواقف تليق بحجم تضحياتهم.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

