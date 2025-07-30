- 1/2
- 2/2
استقبل النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، الثلاثاء، بمكتبه ببورتسودان الخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان، السيد رضوان نويصر.
حضر اللقاء مساعدو النائب العام وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار زيارة السيد رضوان نويصر إلى السودان للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في البلاد.
وخلال اللقاء استعرض معالي النائب العام حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق السودانيين من قبل القوات المتمردة أثناء الحرب؛ شملت القتل والاغتصاب والتشريد.
كما استعرض أليات عمل النيابة العامة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان، وسبل معاملة المتهمين وضمان حقوقهم خلال فترة احتجازهم. وأجاب معالي النائب العام على جميع التساؤلات التي طرحها الخبير بصورة واضحة.
من جانبه أعرب الخبير رضوان نويصر عن خالص شكره وتقديره لمعالي النائب العام ومساعديه على حسن الاستقبال وسعة صدرهم في الرد على جميع استفساراته.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يبحث مع خبير حقوق الإنسان أوضاع الانتهاكات وآليات العدالة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.