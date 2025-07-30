2000 طنا من الأرز منحة هندية دعما للشعب السوداني

دشن المستشار أحمد محمد عثمان ممثل مفوض عام العون الانساني ، و قرجا جوشي القائم بأعمال سفارة الهند بالسودان ، وصول شحنة بالميناء الجنوبى ببورتسودان تحتوى علي 2000 طن متري من الأرز عبارة عن منحة من الحكومة الهندية للشعب السوداني .

وقال المستشار أحمد عثمان ان المنحة الانسانية المقدمة من حكومة وشعب الهند امتداد لما ظلت تقدمه الهند للشعب السوداني مناديا الدول الشقيقة والصديقة للتدخلات الانسانية لصالح الشعب السوداني .

وأوضح أن الشحنة سيتم تخصيصها للنازحين الذين اخرجتهم المليشيا الارهابية من ديارهم في كل مناطق السودان بما فيها اقليم دارفور .

فيما قال قرجا شانكر جوشي القائم بأعمال سفارة الهند بالسودان إن ما تم تدشينه اليوم يعتبر منحة من الشعب الهندي لصديقه السوداني.

واشار إلي أنهم يتطلعون للامام لتقوية العلاقة بين البلدين الشقيقين ، معربا عن أمله في استدامة السلام والتنمية والاستقرار للشعب السوداني.

من جهته اكد عبدالله حسين مدير الادارة العامة للميناء الجنوبي استعداد الموانيء السودانية لاستقبال المساعدات الانسانية من المانحين والدول الصديقة من خلال المتابعة المباشرة حتى انزالها في المواقع المناسبة وتسهيل عملية سحبها ” .