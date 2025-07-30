يا محمد حامد جمعة نوار .. أنا نصحتك وماااااسمعت نصيحتي .. آها بوست واحد خلاك تجدع تلاتة من أجمل خستكاتك الصغيرة في الآونة الأخيرة !! ■ استهدي بالله .. ماااتقوِّم نَفَسك .. شايف السلّخاية حقت الصباح دي عملت ليك كدمة في الصلعة !! ■ حنرجع ليك للنقاش المتزن يا شفيف !! .. ومعاي طلال .. ■ عندي تلاتة حاجات حتشغلني منك .. ● عايز أشوف مناوي عايز يقول شنو تحديداً .. ● في مشكلة أراضي زراعية في تندلتي لازم المهتمين يعرفوا كيف تبدأ النار من مستغصر الشرر .. ● والحاجة التالتة .. حكومة ولاية الجزيرة تقف ضد شركة جياد في موضوع عطاء الإجلاس المدرسي .. من يصدق أن جياد غير مرحب بها في ولاية الجزيرة ؟! ■ سنعود علي طريقة الفواصل في القنوات .. جهز التسالي بتاعك .. وشوف ليك مدافع أرعن يلحق صبحي خارج خط تمنطاشر !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر يا محمد حامد جمعة نوار .. أنا نصحتك وماااااسمعت نصيحتي .. آها بوست واحد خلاك تجدع تلاتة من أجمل خستكاتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.