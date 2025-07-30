بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم

عقد بنك امدرمان الوطني اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م جمعيتين عموميتين للمساهمين بالبنك العادية وغير العادية في جلستين منفصلتين وذلك بفندق مارينا بمدينة بورتسودان حيث اجازت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين ببنك امدرمان الوطني رفع رأس مال البنك الاسمي من 30 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وفي اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 29 للمساهمين ببنك امدرمان الوطني قدم الدكتور محمد الفاتح الفكي محمد احمد رئيس مجلس ادارة البنك تقرير عن اداء البنك في العام 2024م الذي حي في مستهل خطابه انتصارات الجيش السوداني والقوات المساندة له باحكام سيطرته على معظم ولايات السودان، وذكر أن بنك امدرمان الوطني يعتبر من اوائل البنوك التي نجحت في امتصاص اثار الحرب وذلك عبر استعادة انظمته المصرفية منذ اليوم الاول للحرب عبر فروعه العامله في الولايات الآمنة كما عمل على عودة نشاطه في المدن المحررة في سنار ومدني وشارع الوادي والمهندسين وفرع بحري وواصل البنك في سياسة الانتشار المصرفي الجغرافي حيث تم خلال فترة الحرب افتتاح عدد ثلاثة فروع وتوكيلين وعدد من النوافذ المصرفية.

واشار د. محمد الفاتح الي النتائج المالية الايجابية والنمو الذي تم في كل المؤشرات المالية للبنك في العام 2024م في جانب الموجودات والودائع باشكالها المختلفة ومحفظة البنك التمويلية وصافي ارباح البنك

البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب المدير العام للبنك ذكر انه يجب التعاون بين المصارف في استقطاب الكتلة التقدية خارج الجهاز المصرفي واضاف ان البنك سيساهم ويسعى بقوة لادخال عامة الجمهور في استخدام نظم الدفع الالكتروني خاصة مستخدمي الهواتف التقليدية غير الذكية.

واوضح البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب انه تم وضع استراتيجية لتشغيل فروع البنك بولاية الخرطوم حيث ذكر انه تم تشغيل خمسة فروع ولتنفيذ الاستراتجية لتشغيل بقية الفروع بالولاية اوضحانه تمت عودة 60% من القوي العاملة بالمركز الرئيسي من مدينة بورتسودان إلى ولاية الخرطوم وذكر انه حتى تاريخ 30 اغسطس سيتم تشغيل اكثر من 80% من فروع ولاية الخرطوم.

وفي جانب مساهمة البنك في اعادة إعمار ما دمرته الحرب اوضح المدير العام لبنك امدرمان الوطني ان البنك سيساهم في هذا الجانب بتمويل العملاء في قطاعات الطاقة خاصة الشمسية منها وتمويل تحسين الماوي واثاث المنازل والاجهزة الكهربائية إلى جانب مساهمة البنك في تمويل المنتجين خاصة في المجال الزراعي حيث سيوقع البنك في الفترة المقبلة شراكة استراتيجية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقد اجازت الجمعية العمومية رقم 29 للمساهمين ببنك امدرمان الوطني القوائم المالية للعام 2024م وتقارير مجلس الادارة وديوان المراجعة القومي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية كما اجازت الجمعية مقترحتوزيع الارباح للعام 2024م كما تم تجديد الثقة في مجلس الادارة الحالي لدورة العام 2025م.