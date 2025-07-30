شاهد بالفيديو.. الأب الروحي للمطربات السودانيات “عزيز كوشي” يصل السودان ويحتفل بإجازة “شهر العسل” من العاصمة الخرطوم

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين للصفحات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع متعهد الحفلات ورجل الأعمال الملقب بالأب الروحي للمطربات السودانيات, عزيز كوشي, وهو بجسر “توتي” بالعاصمة الخرطوم. ووفقاً لما أوردت الصفحات فإن عزيز كوشي, الذي احتفل بزواجه قبل أسابيع قليلة, قرر الإحتفال بإجازة شهر العسل بأرض الوطن وتحديداً بالعاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

