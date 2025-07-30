شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد فتح الله يحتفل بزواجه بالرقص من خارج سيارة مسرعة بأحد شوارع القاهرة

تصدرت مقاطع فيديو احتفال الفنان السوداني, الشاب أحمد فتح الله, بزواجه “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول الفنان الملقب بــ”البندول”, وهو يحتفل بإخراج جسمه والرقص خارج سيارة مسرعة بأحد شوارع القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

