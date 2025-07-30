اللجنة الأمنية بمحلية بحري تناقش الإجراءات الأمنية وتنظيم المواصلات والمواقف

عقدت اليوم اللجنة الأمنية بمحلية بحري اجتماعًا برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، ناقشت خلاله التقرير الأمني والجنائي، واستمرار حملة إزالة المظاهر السالبة. وأشاد المدير التنفيذي بالجهود الأمنية المبذولة في المحلية.

كما تناول الاجتماع موضوع العودة الطوعية للمواطنين، حيث تم تسجيل حضور خمس حافلات قادمة من مصر.

في جانب آخر، ناقش الاجتماع مع إدارة النقل العام والبترول قضايا تنظيم المواصلات، و تحديد المواقف والمحطات الرسمية وتنظيم الموقف ومناقشة تسعيرة الخطوط ووضع مقترحات لتحسينها، تمهيدًا لرفع توصية لحكومة الولاية لمنع الوقوف العشوائي للحافلات خارج المواقف المخصصة.

كذلك ناقش الاجتماع موقف توزيع الوقود والغاز بالمحلية .

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لموسم الخريف، وتنسيق الجهود لضمان سلامة المواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات العامة بالمحلية.

سونا