الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان

في اجتماعه رقم 1292 بتاريخ 29 يوليو 2025، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشدة إعلان تحالف تأسيس السودان (تاسيس)، بقيادة قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان، ورفض المجلس أي محاولة لتفتيت البلاد.

وجدد المجلس تأكيده على احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي على عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها.

وأكد الاتحاد الإفريقي مجددًا اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثًا باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان، ودعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.

كما أدان المجلس التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وطالب بوقف جميع أشكال الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة، متعهدًا بمواصلة الانخراط الفعّال في معالجة الوضع.