خالد الإعيسر يؤكد اهتمام حكومة الأمل بتوفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، اهتمام حكومة الأمل بتوفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في السودان، مع مراعاة الضوابط المهنية المرتبطة بقضايا الأمن القومي، وبما لا يتعارض مع شواغل الدولة الأمنية.

وأشار الوزير، خلال اجتماعه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، بحضور وكيل الإعلام الأستاذة سمية الهادي، مع مسؤولي ومراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية، إلى أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تخوض فيها حرباً وجودية، مما يتطلب الحذر والحرص في تناول القضايا ذات الصلة بالأمن القومي.

واستعرض ممثلو وسائل الإعلام عدداً من التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، خاصة في ولاية البحر الأحمر، مطالبين بمزيد من الدعم والتسهيلات من وزارة الإعلام لتعزيز أداء المؤسسات الإعلامية. كما أعربوا عن تفهمهم للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

واتُفق خلال الاجتماع على تعزيز آليات التواصل والتنسيق المستمر والمباشر بين القنوات الأجنبية ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام باتباع القنوات الرسمية فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الإعلامية.

سونا