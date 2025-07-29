مناوي ل”مصادر” لا علم لي بضغوط خارجية لإبعاد الكباشي والعطا .. ■ هنالك موافقة غير معلنة لمشاركة الإمارات ضمن الرباعية .. ■ علاقتي بالحرية والتغيير لم تتوقف .. وما أفعله في الحلال يفعله الآخرون بالحرام !! ■ نعم هنالك تواصل للجيش مع قيادات في الحرية والتغيير .. ■ الأجهزة الأمنية تعلم إتصالاتي الخارجية .. ولكن لماذا لا تسأل عن خطوط التواصل الناعمة لآخرين مع قوي خارجية .. ■ لو سارت وتيرة العمليات العسكرية بزخم تحرير الخرطوم والجزيرة لكنا قد حسمنا التمرد بكردفان ودارفور .. ■ لست انفصالياً وسأقاتل حتي آخر قطرة من دمي من أجل وحدة السودان .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: لست انفصالياً وسأقاتل حتي آخر قطرة من دمي من أجل وحدة السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.