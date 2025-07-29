محمد حامد جمعة نوار .. جهز ليك مناديل عشان تمسح صلعتك !!

محمد حامد جمعة نوار .. تتذكر ياخي قون صبحي في الزمالك .. بتاع الدورة العربية في السعودية ؟ ..بتتذكروا؟ .. اليوم داك حارس الزمالك بس جاب الكورة من الشبكة .. تلاتة دقايق كان بتلفت بس !! .. هدف صاروخي أرض جو لايُصد .. ولايُرد ..

■ قون صبحي داك ياصديقي من أجمل الأهداف التي شاهدتها حتي الآن .. الأيام الجاية دي حاسب علي غضاريف رقبتك لأنك حتتلفت كتير عشان تجيب من جوة الشبكة .. جهز ليك مناديل عشان تمسح صلعتك !!

■ بعدين أمس شايفك ( تتمجمج) من أخبار التسريبات .. الأيام الجاية دي مافي سحالي .. ولا زيت ..( أم كُورو بس) .. تتذكر زمان الصحافة الورقية .. الفاكهة كانت في أخبار الراحل عمر الكاهن .. وأسرار وراء الأخبار لحسين خوجلي .. التسريبات هي ملح الصحافة .. وعطرها المسائي ..

■ بعدين يا نوار الإعتذار دة عندي قيمة .. لو لقيت نفسي غلطان ..بعتذر عادي .. ومن القلب .. الصحافة بالنسبة لي عهد وميثاق مع محمد أبوالحسن .. علي عبدالفتاح .. علي نواي .. والتجاني المشرّف .. وحسين خوجلي .. الصحافة عندي رسالة .. عندما أخطئ .. أعتذر .. وعندما أجد نفسي في السليم .. بخوض القصة للنهاية .. وبدون تردد .. وفي حكاية مطار بورتسودان كان التشويش من جانبي كبيراً ويستوجب التصحيح .. بعدين ياخي مرات قاعدين نقع في أخطاء كارثية كصحفيين ومتابعين للأحداث .. الواجب نراجع السحالي العندنا عشان ماتنزلق !!

■ خلي بالك .. صبحي ماشي عليك .. أركز !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد