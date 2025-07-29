وصول الطائرة ال(35) ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى السودان

وصلت إلى مطار بورتسودان أمس الطائرة الـ35 ضمن الجسر الجوي الكويتي، محمّلة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت لدعم المتضررين من الحرب والسيول والفيضانات في السودان وهي مساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي .

وأوضح سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري، لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الطائرة تحمل 40 طناً من المواد الإغاثية تشمل القمح والطحين، إلى جانب 200 خيمة وبطانيات ومخدات، و20 دراجة بخارية، وغيرها من المستلزمات، مؤكداً أن هذه الطائرة تأتي استمراراً للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الكويت وشعبها للأشقاء في السودان.

وأشار السفير الظفيري إلى أن الجسر الجوي الكويتي يأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجسيداً لتضامن الشعب الكويتي مع الشعب السوداني.

وأضاف أن الجسر الجوي شمل أيضاً ثلاث سفن محملة بآلاف الأطنان من المساعدات، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والمهددة للحياة.

كما تم تنفيذ مشاريع إغاثية متنوعة استفاد منها ملايين السودانيين، من خلال الجمعيات والمنظمات الإنسانية الكويتية عبر مكاتبها العاملة في السودان.

وأشاد السفير بالدور البارز الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الكويتي، مشيراً إلى تنفيذها عدداً من المشاريع المباشرة عبر فرقها الميدانية، التي أشرفت على توزيع المساعدات في عدد من ولايات السودان، وشملت تلك المشاريع قوارب، مضخات مياه، مشاريع لمياه الشرب النقية، تحسين خدمات الصحة البيئية، ومكافحة الأمراض.