أندية عالمية تلجأ للذكاء الاصطناعي لمواجهة إصابات الملاعب

كشفت تقارير صحفية، أنَّ عددًا من الأندية الكبرى تتَّجه نحو الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المشكلات البدنية التي يعاني منها اللاعبون، وكيفية معرفة طرق الوقاية منها.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانيَّة، فإنَّ أندية ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى أندية أُخْرى شاركت في كأس العالم للأندية في نسختها الموسَّعة الأولى التي أُقيمت في الولايات المتحدة، من بينها الثنائي البرازيلي فلامنجو وبالميراس، قد وجهت استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحيَّة للاعبين، شملت الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تستخدم للتنبؤ بالإصابات المستقبليَّة والوقاية منها.

وتتمثَّل وظيفة تقنيات الذكاء الاصطناعي في دمج بيانات متعدِّدة، مثل الأحمال التدريبيَّة، وتاريخ إصابات اللاعبين، وقياس جودة النوم، والتغذية، والأداء داخل الملعب، بالإضافة إلى الحالة العاطفيَّة للاعب.وبحسب الصحيفة، يتم جمع هذه المعلومات من خلال الكاميرات، وأجهزة الاستشعار، والمعدات التي ترصد أدق التفاصيل بدقة عالية، لتقدم في النهاية نتائج تحليليَّة أكثر شمولًا وعمقًا من تلك التي يقدِّمها البشر.

وفي هذا الإطار قال رودريجو زوجايب -وهو مسؤول طبي في نادي سانتوس البرازيلي- «نستخدم أدوات عدَّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء وصحَّة اللاعبين، بما يشمل التقييمات الطبيَّة، والعلاج الطبيعي، والتقييمات الفسيولوجيَّة والغذائيَّة».وأوضح زوغايب «في التقييمات الفسيولوجيَّة نستعين بالتصوير الحراري عبر برنامج «هارد سكوير»، بالإضافة إلى التقييمات الذاتيَّة اليوميَّة، مثل جودة النوم والألم، والتي تُنتج خوارزميَّة تقيس الإجهاد».

وتابع «نراقب النوم والوزن ومستوى الترطيب، وبيانات أجهزة تتبع المواقع (جي بي إس) وحمل التدريب، ثم تتم معالجة هذه البيانات عبر برنامج يقوم بإصدار تنبيهات، ممَّا يتيح لنا تعديل الحمل التدريبي لكل لاعب على حِدة».

ويتلقَّى الطاقم الفني تقريرًا شاملًا يتضمَّن كافة التفاصيل اللازمة للعمل فورًا على الوقاية من الإصابات التي قد تلحق الضرر بالفريق، وباللاعب على المدى الطويل.

وتشير «ماركا» إلى أنَّه من المتوقع أنْ تُؤتي هذه الاستثمارات نتائج رائعة فورًا، بحيث تساعد على خفض معدل الإصابات بنسبة تصل إلى 30%.

من جهته، يرى سفين مولر مسؤول التسويق في منصَّة «كوغو» المتخصصة في اكتشاف المواهب الشابة، أنَّ الاستثمار في التكنولوجيا من شأنه إجراء تحليلات، وإظهار نتائجها خلال ثوانٍ معدودة.

وقال مولر إنَّ «الاستثمار في التكنولوجيا يمكِّننا من إجراء تحليلات فرديَّة متعدِّدة المصادر في غضون ثوانٍ، كما يتيح لنا فهم احتياجات كل لاعب على نحو أفضل؛ لمساعدته على الوصول إلى أقصى إمكانياته البدنيَّة والفنيَّة والذهنيَّة».

وأضاف «جاء الذكاء الاصطناعي ليُحدث تحوُّلًا في صناعة كرة القدم، سواء من خلال اكتشاف المواهب الجديدة، أو التنبؤ بتطوُّر اللاعبين وسلوكهم في الملعب، أو احتمالات إصابتهم، أو حتى تقييم قيمتهم السوقيَّة».بدوره، قال توليو هورتا رئيس قسم العمليَّات في منصَّة «في إس إس» -وهي منصَّة متخصصة في خدمات الصحة والأداء للاعبي كرة القدم المحترفين- إنَّ استخدام التكنولوجيا إلى جانب المعرفة العلمية والرعاية الشخصية، يُعدُّ أمرًا أساسًا لتحقيق أقصى مستويات الأداء.

