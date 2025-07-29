مناوي: مستعدون للحوار مع الجميع بما في ذلك “الدعم السريع”

أعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس اللجنة السياسية بالكتلة الديمقراطية، مني أركو مناوي، عن استعدادهم الكامل للتواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والدينية، بما في ذلك قوات الدعم السريع، شريطة أن يكون موقف تلك الجهات “معقولاً” ويهدف إلى إنهاء الأزمة السودانية المستمرة.

وقال مناوي في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الإثنين: “نحن على استعداد للتواصل مع كل الأطراف دون استثناء، إذا كان ذلك يفضي إلى سلام واستقرار حقيقي في السودان”.

وتأتي تصريحات مناوي في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد تسوية سلمية تُخرج البلاد من أزمتها السياسية والإنسانية المتفاقمة.

من جهته، رحّب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو تحالف “صمود”، عمر الدقير، بتصريحات مناوي، واعتبرها تطوراً إيجابياً في مسار البحث عن حل سياسي سلمي، وقال: “نرحب بها باعتبارها مؤشراً على وجود إرادة للانفتاح على حوار شامل”.

وأضاف الدقير: “نجدد الدعوة لقيادتي القوات المسلحة والدعم السريع للعودة لطاولة التفاوض من أجل وقف إطلاق النار واحتواء الكارثة الإنسانية المتصاعدة، خاصة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

في السياق ذاته، دعا القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إلى إطلاق نفير شعبي واسع لمساعدة المدنيين في الفاشر وكادقلي والدلنج، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وقال: “نحن مع وحدة البلاد، وعلينا جميعاً مسؤولية وطنية في الوقوف مع أهلنا المتضررين”.

وتأتي هذه المواقف السياسية وسط تصاعد الأصوات المدنية المطالبة بوقف الحرب، وطرح مبادرات لتوحيد القوى الوطنية على مائدة حوار شامل، تمهيداً لتأسيس مسار جديد يضمن السلام والديمقراطية والعدالة في السودان.

