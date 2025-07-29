مجلس اساتذة جامعة. كردفان بمنح عدد من الدرجات العلمية ويجيز عدد من اللوائح العلمية ومقترحات برامج الدراسات العليا

عقد مجلس أساتذة جامعة كردفان اجتماعه الدوري صباح الاثنين برئاسة البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير الجامعة رئيس المجلس وبحضور كامل العضوية .

وتحدث في مستهل الإجتماع البروفيسور عبدالله محمد عبدالله محيياً اعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة من الأساتذة والموظفين والعمال في كل المستويات مترحماً على فقداء أسر الجامعة جميعهم .

ومن ثم أجاز المجلس منح عد (497) درجة علمية على مستوى الدرسات العليا والبكلاريوس والدبلوم التقني بالتفاصيل تم منح عدد (44) درجة علمية على مستوى الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي بكليات الجامعة المختلفة التي استعرضها الدكتور محمد حامد عميد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي الذي تطرق من خلال العرض إلى تطور الجامعة خلال العشرة سنوات الماضية وقياس تقدم الجامعة وتاخرها حسب التصنيف العلمي .

ومن ثم منح المجلس درجة البكالريوس العام بكلية الإقتصاد والدراسات التجارية لعدد (98) طالباً وطالبة .

كما منح المجلس عدد (14) طالباً وطالبة درجة البكالريوس بكلية التربية الأساس واجاز المجلس توصية مجلس كلية التربية الثانوي بمنح عدد من الطلاب درجة البكلاريوس .

كما اجاز المجلس منح درجة بكلاريوس فى علوم المختبرات لعدد (92) طالباً وطالبة وبكلاريوس الشرف لعدد من الطلاب من ذات الكلية ومنح عدد (131) طالباً وطالبة درجة البكالريوس بكلية علوم الحاسوب والإحصاء ودرجة والدبلوم التقني لعدد (15) طالباً وطالبة .

وفي كلية الآداب أجاز مجلس الأساتذة منح عدد (167) طالباً وطالبة درجة بكالريوس الآداب في تخصصات الكلية المختلفة .

ووافق المجلس على توصية مجلس كلية الصحة العامة وصحة البيئة بمنح عدد (56) طالباً وطالبة درجة البكلاريوس في الصحة العامة وصحة البيئة.

الى ذلك أجاز المجلس ملاحق طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بمنح درجة بكلاريوس في الطب والجراحة لعدد (13) طالباً وطالبة ومنح درجة لعدد من الطلاب المستضافين من كلية الطب جامعة كردفان بجامعة وادي النيل .

كما أجاز المجلس منح درجة البكلاريوس الشرف لعدد من طلاب كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية ومنح عدد (8 طلاب بكلية الهندسة والدراسات التقنية درجة البكلاريوس

وفي منحىً آخر قدم البروفيسور أحمد عبد الله عجب الدور لائحة التفرغ العلمي بجامعة كردفان والتي هدفت الى التمتع بحق التفرغ العلمي ووضع الضوابط العامة والتي تحدثت موادها عن حق الحصول على إجازة التفرغ العلمي ، وحددت اللائحة واجبات المتفرغ ووضعت الجزاءات الممكنة حالة الإخلال بلائحة التفرغ واجاز المجلس مقترح اللائحة .

فيما قدم البروفيسور مكين عبد الله مكين لائحة الترقي لصفة الأستاذ الممتاز متناولاً شروط الترقية المتمثلة في السجل الأكاديمي المتميز في العمل الأكاديمي والبحثي والمجتمعي والعلاقات والإشراف على البحوث وبعد دعوة المجلس لتخفيف اللوائح تمت اجازة اللائحة بتعديلات الأعضاء.

وقدم دكتور منتصر حامد بله مقترح مراجعة وتطوير ماجستير برنامج دراسات السلام والتنمية بدواعي المستجدات التي طرأت وذلك بتجديد طرق التدريس والمخرجات المتوقعة بإضافة الفصول الدراسية وطبيعة المنهج وحدد المقترح التدرج المنهجي من الدبلوم الى الماجستير .

واجاز المجلس المقترح كما اطلع مجلس الأساتذة على مقترح الدبلوم العالي في التمريض قدمته دكتورة جميلة محمد حامد والذي هدف الى حل المشاكل المجتمعية والتعامل التقني وذلك وفقاً لشروط التعليم العالي وشمل المقترح البرنامج التدريسي ودرجة القياس الأكاديمي .

كما أجاز المجلس مقترح الدبلوم العالي لعلوم المختبرات الطبية، والذي قدمه الاستاذ ابراهيم عبدالله إسحاق عميد الكلية المتعلق بتطوير خدمة عمل المختبرات وذلك بالعمل عبر الفصول الدراسية .

هذا وقد أشاد المجلس بعمداء الكليات ومجابهتهم للظروف الإستثنائية التي يمر بها السودان، وتخريج دفعات جديدة من الطلاب تسهم في تنمية وتطور السودان .