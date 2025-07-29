معالجة القضايا الانسانية في السودان .. ( كادقلي والدلنج والفاشر وبابنوسة)

ظهر الاثنين التقينا بوفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تناقشنا حول ضرورة معالجة القضايا الانسانية في السودان سيما مناطق ( كادقلي والدلنج والفاشر وبابنوسة). وكذلك عن العملية السياسية والدستورية واستعرضنا الجهود الدولية لمعالجة الأزمة السودانية، حضر الاجتماع الامين العام للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والناطق الرسمي. مبارك اردول

