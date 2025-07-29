الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مليشيا التمرد فرضت حصاراً علي أخبار المليشي عبدالرحيم

غير قابل للنفي ..

■ نقل المجرم عبدالرحيم دقلو إلي دويلة الشر الإماراتي لتلقي العلاج بعد إصابته الخطيرة قبل أيام بمسيّرة نجا من مقتلتها بأعجوبة ..

■ في المرحلة الأولي لرحلة علاج المليشي عبدالرحيم تم نقله إلي يوغندا ثم لاحقاً إلي الإمارات ..

■ مليشيا التمرد فرضت حصاراً علي أخبار المليشي عبدالرحيم بعد الاستهداف الأخير الذي أدي لمقتل عدد من أفراد قوة حراسته الشخصية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

