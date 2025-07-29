غير قابل للنفي .. ■ نقل المجرم عبدالرحيم دقلو إلي دويلة الشر الإماراتي لتلقي العلاج بعد إصابته الخطيرة قبل أيام بمسيّرة نجا من مقتلتها بأعجوبة .. ■ في المرحلة الأولي لرحلة علاج المليشي عبدالرحيم تم نقله إلي يوغندا ثم لاحقاً إلي الإمارات .. ■ مليشيا التمرد فرضت حصاراً علي أخبار المليشي عبدالرحيم بعد الاستهداف الأخير الذي أدي لمقتل عدد من أفراد قوة حراسته الشخصية .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا التمرد فرضت حصاراً علي أخبار المليشي عبدالرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.