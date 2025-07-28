السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له اليوم الاثنين، على الاتهامات الموجهة لمصر بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن لدى مصر عددا كبيرا من شاحنات المساعدات المستعدة للعبور لغزة وتنتظر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه إسرائيل.

كما وجه نداء للرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا: “من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب، وإدخال المساعدات”، وأضاف: “أتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”.

وقال السيسي خلال كلمته، أن مصر لا تستطيع منع أو عرقلة دخول المساعدات بسبب المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي تحملها الدولة المصرية على عاتقها تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

تشغيل المعبر لا يرتبط بمصر فقط

وأضاف السيسي، أن تشغيل معبر رفح لا يرتبط بالجانب المصري فقط من المعبر، بل يتوقف على فتح المعبر من الجانب الآخر والذي تسيطر عليه إسرائيل، مشيرا على جهود بلاده في هذا الصدد على محاور ثلاثة، وهي إيقاف الحرب، إدخال المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال الرئيس المصري أن هذه المحاور يتم تناولها في المفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة قطرية وأميركية بجهود الوساطة، مشيرا إلى أن جهود التفاوض هذه كانت تتعثر من وقت إلى آخر.

كما أكد على حرص بلاده على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية.

ووصف السيسي الوضع الإنساني داخل قطاع غزة بالمأساوي، مؤكدا أن ظروف المعيشة في القطاع أصبحت “لا تطاق”، مطالبا بضرورة إدخال أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية وكل ما من شأنه تخفيف الأزمة والمعاناة داخل القطاع.

نداء للرئيس ترامب

وأكد الرئيس المصري على أن الدولة المصرية لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين كما يتم الترويج له خلال الفترة الأخيرة، وأضاف: “لنا دور محترم وشريف ومخلص وأمين ولا يتغير ولن يتغير تجاه الأشقاء، وحريصون على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية وتنهي الحرب”.

كما وجه السيسي رسالة للمجتمع الدولي، لتكثيف الجهود لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.

يذكر أنه ولليوم الثاني على التوالي، أعلن الهلال الأحمر المصري، عن انطلاق الفوج الثاني من قافلة “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، حيث تضم 1500 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.

فيما أفاد الهلال الأحمر المصري بأن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بداية الأزمة تجاوز 35 ألف شاحنة، حاملةً أكثر من 500 ألف طن من المواد الإغاثية، تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلًا عن مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود.

العربية نت