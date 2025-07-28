غوتيريش يحذر من “سلاح الجوع”

انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الدورة الثانية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، بمشاركة واسعة من قادة دول وحكومات وممثلي منظمات دولية وإقليمية. وتهدف القمة إلى متابعة تنفيذ التعهدات التي أُقرت في الدورة الأولى التي استضافتها روما في يوليو 2023، مع التركيز على تقييم التقدم المحرز وتسريع التحول نحو نظم غذائية مستدامة وعادلة.

وفي كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار استخدام الجوع “كسلاح حرب”، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات.

وقال: “التغير المناخي يهدد المحاصيل وسلاسل التوريد والمساعدات الإنسانية، بينما تؤجج النزاعات الجوع في مناطق مثل غزة والسودان وغيرهما”.

وأضاف: “الجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام، ولا يمكننا القبول باستخدامه كسلاح حرب تحت أي ظرف”.

ودعا الاتحاد الأفريقي، خلال القمة، إلى تحرك عاجل لمواجهة أزمة الجوع في القارة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان الأمن الغذائي. وتناولت الجلسات النقاشية تحديات مثل التغير المناخي، الصراعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي، مع استعراض مبادرات لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي.

