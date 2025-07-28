الاتحاد السوداني لكرة القدم يصدر قرارات بخصوص نهائي كأس السودان

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعا برئاسة نائب رئيس الإتحاد رئيس اللجنة مولانا محمد سليمان حلفا، وأصدرت اللجنة القرارات التالية: 1/ اعتبار نادي المريخ مهزوم 0/3 للانسحاب من نهائي كأس السودان. 2/ إحالة نادي المريخ للجنة الإنضباط وذلك لمخالفته المادة (12) من لائحة منافسات الإتحاد موسم 2024م/ 2025م والمادة (54) من لائحة الانضباط 2018م تعديل 2022م بالانسحاب من المباراة.

3/ إحالة الملف لهيئة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك لمخالفة الإقرار القانوني الصادر من نادي المريخ الفقرة (د) ومخالفة المادة (22) والمادة (28) لائحة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني 2019م.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

