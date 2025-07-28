- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وخطفت نيللي كريم أنظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية جمبسوت باللون الابيض لتكشف عن جمالها و شاقتها.
ويعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.
أحدث أعمال نيللي كريم
وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان “هابي بيرزداي”.
وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.
وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بهذا التعاون الثاني مع شريف سلامة، مشيرةً إلى أن الكيمياء بينهما ساعدت في تقديم أداء مميز في العمل السابق، وهو ما تأمل تكراره في هذا الفيلم الجديد.
من المتوقع أن يُعرض فيلم “هابي بيرزداي” قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في الفترة المقبلة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بجمسوت .. شاهد نيللي كريم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.