كاف يجرى قرعة بطولات الأندية فى تنزانيا على هامش الشان

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف ) بشكل رسمي إقامة قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2025-2026 في العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك بعد جولة لمسؤولي “كاف” إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا لبحث ترتيبات تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان” خلال شهر أغسطس المقبل.

وستجرى مراسم القرعة في العاصمة التنزانية دار السلام يوم 12 أغسطس المقبل كحد أقصى، وذلك بعد غلق نظام تسجيل مشاركة الأندية عبر الاتحادات الوطنية يوم الخميس المقبل.

ويُحدّد “كاف” بشكل رسمي الأندية المعفاة من الدور التمهيدي الأول، والمقرر انطلاقه في منتصف سبتمبر، قبل إجراء مراسم القرعة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الأندية ونتائجها خلال آخر 5 سنوات في المسابقات الأفريقية.

ويجئ قرار الاتحاد الأفريقى في إجراء قرعة مسابقات الأندية في تنزانيا بدلا عن القاهرة بسبب ضيق الوقت حيث سيكون مسئولو “كاف” منشغلون طوال يوليو الجاري وأغسطس المقبل ببطولتي كأس الأمم الأفريقية للسيدات و”الشان”، ولذلك من الصعب العودة إلى القاهرة لاجراء القرعه علما ان موعد انطلاق الدور التمهيدي الأول في 19 سبتمبر.

*روزنامة بطولات الأندية لموسم 2025-2026*

حدّد “كاف” قائمة الاتحادات الوطنية الـ12 الأعلى تصنيفًا، التي يُسمح لها بإشراك فريقين في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، وهي: الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، وتنزانيا.

تُقام مباريات الدور التمهيدي الأول (الذهاب 19-21 سبتمبر، والإياب 26-28 سبتمبر)، بينما يُقام الدور التمهيدي الثاني (الذهاب 17-19 أكتوبر، والإياب 24-26 أكتوبر).

*مباريات دور المجموعات في التواريخ التالية:*

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير-1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026

أما مباريات الدور ربع النهائي فتُقام في مارس ونصف النهائي في أبريل، فيما تُقام المباراة النهائية لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو 2026.

سونا