نظمت قيادة قوات الدفاع المدني حملة كبري لإصحاح البيئة وإزالة الأنقاض والمخلفات وفتح الطرق بقيادة الفريق شرطة حقوقي د/عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة إستهدفت منطقة الخرطوم 2 بنظافة الطرق والميادين ومجاري الخريف وإزالة الحشائش وتجمعات القمامة بجانب إزالة كافة المخلفات بكبري المسلمية والذي تعهد مدير قوات الدفاع المدني بالتكفل بصيانته وتأهيله ليكون صالحا أمام حركة السير

يذكر أن قوات الدفاع تمكنت سابقا من إزالة كافة مخلفات الحرب من المتفجرات والمقذوفات غير المتفجرة والمركبات التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب بالمنطقة.

المكتب الصحفي للشرطة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الدفاع المدني تنظم حملة كبري لاصحاح البيئة وإزالة المخلفات والانقاض بالخرطوم2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.