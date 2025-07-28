نوارة تشهد إبادة ٧٠ طناً من المواد المنتهية الصلاحية في القضارف

شهدت عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، يرافقها والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن إدريس، بمحرقة إدارة الجمارك الأحد، إبادة سبعين طن من مواد متنوعة منتهية الصلاحية بقيمة تقدر ب٦٠٠ مليون جنيه.

وأشادت سيادتها بدور قوات الشرطة السودانية وشرطة الجمارك في حماية البلاد من خطر التهريب و دخول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تشكل خطر كبيراً على صحة المواطن والمجتمع فضلاً عن تدمير الشباب بواسطة دخول المواد المخدرة.

من جانبه ثمن والي ولاية القضارف الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الجمارك في حماية المستهلك وحماية المواطنين من اضرار المنتجات منتهية الصلاحية.

ولفت سيادته إلى أن العدد الكبير من الضبطيات خلال هذا العام يشير إلى النجاح الكبير للقوات الأمنية في أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأفاد العميد شرطة بكري البشير أبو قرون، أن المواد التي تمت إبادتها تعد مخالفة لقانون الإستيراد والمواصفات والمقاييس.

وأضاف سيادته أن ماقامت به إدارة الجمارك ليس مجرد إجراء روتيني وانما تاكيداً على حرص الجمارك على حماية الاقتصاد الوطني.