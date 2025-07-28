- 1/2
- 2/2
شهدت عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، يرافقها والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن إدريس، بمحرقة إدارة الجمارك الأحد، إبادة سبعين طن من مواد متنوعة منتهية الصلاحية بقيمة تقدر ب٦٠٠ مليون جنيه.
وأشادت سيادتها بدور قوات الشرطة السودانية وشرطة الجمارك في حماية البلاد من خطر التهريب و دخول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تشكل خطر كبيراً على صحة المواطن والمجتمع فضلاً عن تدمير الشباب بواسطة دخول المواد المخدرة.
من جانبه ثمن والي ولاية القضارف الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الجمارك في حماية المستهلك وحماية المواطنين من اضرار المنتجات منتهية الصلاحية.
ولفت سيادته إلى أن العدد الكبير من الضبطيات خلال هذا العام يشير إلى النجاح الكبير للقوات الأمنية في أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأفاد العميد شرطة بكري البشير أبو قرون، أن المواد التي تمت إبادتها تعد مخالفة لقانون الإستيراد والمواصفات والمقاييس.
وأضاف سيادته أن ماقامت به إدارة الجمارك ليس مجرد إجراء روتيني وانما تاكيداً على حرص الجمارك على حماية الاقتصاد الوطني.
وشددّ العميد بكري البشير على أهمية دور الجمارك في معركة الكرامة عبر ماقدمته من شهداء فداءً لوحدة البلاد وحماية سيادتها وأراضيها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر نوارة تشهد إبادة ٧٠ طناً من المواد المنتهية الصلاحية في القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.