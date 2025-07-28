المدير العام لقوات الشرطة يستقبل قافلة شرطة ولاية النيل الأبيض لدعم الشرطة بولاية الخرطوم

إستقبل الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة صباح الأحد يرافقه الفريق شرطة/عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي/الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة حقوقي/الطاهر عبدالحفيظ رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة مشرف القطاع الاوسط قافلة الدعم والإسناد من شرطة ولاية النيل الأبيض الي قوات الشرطة بولاية الخرطوم. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن القافلة جاءت بمبادرة من شرطة ولاية النيل الأبيض بدعم من قطاعات المجتمع بالولاية وباشراف اللواء شرطة/تاج الدين حبيب الله عبدالمالك مدير شرطة ولاية النيل الأبيض وتهدف الي دعم ومؤازرة شرطة ولاية الخرطوم وتمكينها من حفظ الأمن والإستقرار وعودة الحياة المدنية لتسهيل العودة الطوعية لمواطني ولاية الخرطوم من خلال دعم منسوبي الشرطة ووحداتهم بتوفير السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية ولتأكيد مظاهر التأزر والمساندة بين ولايات البلاد وباعتبار ولاية الخرطوم العاصمة القومية للبلاد التي تضم كافة أطياف المجتمع السوداني وتمثل الرمزية الوطنية والسيادية للبلاد الأمر الذي يعزز مظاهر الوحدة الوطنية ويعزز العلاقة التكاملية بين المواطن والشرطة ويدعم التعاون والإسناد بين الوحدات الشرطية لتقديم خدمة أمنية مميزة للمواطن. يذكر أن قافلة شرطة ولاية النيل الأبيض لدعم الشرطة ولاية الخرطوم إحتوت علي مواد غذائية مختلفة. المكتب الصحفي للشرطة

