- 1/2
- 2/2
وصف المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية، بابكر حمدين ، ما يُعرف بـ”حكومة تأسيس” التي أعلنتها جهات محسوبة على مليشيا الدعم السريع بأنها “خطوة فوضوية فاشلة”، مؤكدًا أنها تفتقر لأي قيمة سياسية أو عسكرية أو خدمية، ولا تملك أي شرعية قانونية أو دستورية، كما أنها لا تحظى بقبول داخلي ولا خارجي.
وقال حمدين في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي:
“ما تسمى بحكومة تأسيس خطوة فوضوية فاشلة ليست لها أي قيمة سياسية ولا عسكرية ولا خدمية، وليس لها مشروعية قانونية أو دستورية ولا قبول محلي ولا خارجي.”
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تختلف عن ما وصفها بـ”حكومة الإدارة المدنية” التي شكلتها المليشيا سابقًا، والتي فشلت بدورها في تقديم أي خدمات حقيقية، مضيفًا أن ما يُسمى بتشكيل حكومة تأسيسية ساهم في كشف الوجه الحقيقي للجهات التي تتستر خلف شعارات الحياد.
وأضاف:
“من حسنات هذا التشكيل أنه كشف القناع عن الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الملطخ بدماء الأبرياء، وأثبت إدانة الشخصيات المتورطة في الحرب بجانب المليشيا، والتي كانت تدّعي الحياد وتنادي بإيقاف الحرب، وظلت تنكر صلتها بمليشيا الدعم السريع طوال الفترة الماضية.”
وفي ختام تغريدته، أكد حمدين أن الجيش السوداني وقواته المساندة ستحسم الفوضى قريبًا في دارفور وكردفان، تمامًا كما حُسمت في ولايات سنار والجزيرة والخرطوم، على حد قوله.
وقال:
“نقول لكم إن جيشنا وقواته المساندة، الذي حسم الفوضى في سنار والجزيرة والخرطوم، سيحسمها قريبًا بإذن الله في كردفان ودارفور.”
تصريحات حمدين تأتي في سياق ردود الفعل المتصاعدة على إعلان تشكيل ما تُعرف بـ”حكومة تأسيس” في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع، وسط رفض شعبي وسياسي واسع لتلك الخطوة التي وُصفت بأنها محاولة لإضفاء شرعية على واقع فرضته القوة والانتهاكات.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بابكر حمدين: “ما تسمى بحكومة التأسيس خطوة فوضوية فاشلة كشفت تورط المتسترين على مليشيا الدعم السريع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.