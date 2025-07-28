شاركت الفنانة السودانية, إيمان أم روابة, صورة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الشابة نشرت الصورة من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة, وكتبت عليها (مساء الورد والياسمين). صورة إيمان أم روابة حصدت آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها, وسط تعليقات إيجابية من جمهورها ومتابعيها على فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. “مساء الورد والياسمين” الفنانة إيمان أم روابة تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مبهرة من القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.