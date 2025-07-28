الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالصورة.. “مساء الورد والياسمين” الفنانة إيمان أم روابة تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مبهرة من القاهرة

شاركت الفنانة السودانية, إيمان أم روابة, صورة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظيت بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الشابة نشرت الصورة من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة, وكتبت عليها (مساء الورد والياسمين).

صورة إيمان أم روابة حصدت آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها, وسط تعليقات إيجابية من جمهورها ومتابعيها على فيسبوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

