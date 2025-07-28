شاهد بالصورة والفيديو.. “حبوبة” سودانية ترقص مع أحفادها على أنغام الأغنية الترند “منعوني ديارك” وساخرون: (مارقين واهلنا عارفين ونفسي اعرف أقنعوا حبوبتهم كيف؟)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وحقق انتشار واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “حبوبة”, سودانية قامت بمشاركة أحفادها الرقص على أنغام الأغنية الترند هذه الأيام: “منعوني ديارك”. الفيديو الذي حقق شهرة واسعة صاحبته تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (مارقين واهلنا عارفين) وتعليق من متابع آخر قال فيه: (نفسي اعرف أقنعوا حبوبتهم كيف؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

