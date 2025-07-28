شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تشعل حفل زفاف “البندول” بفاصل من الرقص بــ”الرقبة”

شاركت الفنانة السودانية الشهيرة, هدى عربي, زميلها المطرب الشاب أحمد فتح الله, الأفراح بمناسبة زواجه الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر موقع النيلين, فقد تغنت السلطانة في “جرتق” عريس الوسط الفني الملقب بــ”البندول”. وأشعلت هدى عربي, الحفل بفواصل من الرقص بالرقبة وسط تفاعل أصدقاء ومعارف العريس الذين بادلوها الرقصات في لقطات خطفت الأضواء على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

