والي الخرطوم يبحث خطوات توصيل الكهرباء لأكثر من مليوني مستفيد بمناطق الفتح غربي كرري

عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه اليوم الاجتماع الخاص بكهرباء مربعات الفتح بمحلية كرري بحضور مدير عام وزارة المالية بالولاية دكتوره نوال بشير ومدير عام وزارة البنى التحتية المهندس عبدالواحد عبدالمنعم والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد المصطفى وممثلي اللجنة المكلفة بالمتابعة وبنك النيل بولاية الخرطوم ومدير إدارة التمويل الأصغر بوزارة الماليه
وتم خلال الاجتماع مناقشة كهرباء مربعات الفتح وتكاليف اللجنة ومتابعتها أداءها خلال الفترة السابقة وما انجزته من مهام وتكاليف والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة باعتبار ان المشروع من المشاريع المهمه لتوفير الكهرباء لمناطق واسعك بمربعات الفتوحات ومتوقع ان يستفيد منه أكثر من اثنين مليون مواطن
وأكد الوالي بأن هذا المشروع يعول عليه كثيرا لارتباط بالعيد من الخدمات التي توفر للمواطنين الذي ظل يعاني كثيرا لتوفير احتياجتهم الضرورية ووجه الوالي بإضافة أعضاء جدد للجنة لمزيد من تسريع الاداء والاحاطة بكل مكونات المشروع لعمل ملف متكامل مع تجديد البيانات والأرقام المالية وفق التطورات ومراجعة العقودات مع الشركات بالاضافة لمخاطبة مدير الشركة السودانية للكهرباء بولاية الخرطوم لمراجعة الأعمال المتبقية من كهرباء الفتح وتكاليفها المالية على ان تعقد اللجنه اجتماعاتها بعد اعادة التشكيل بعد اسبوعين من الان.
إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
