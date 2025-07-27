الناطق الرسمي للجيش .. حكومة الدعم السريع: ‘تمثيلية سمجة’ و’مشروع إجرامي’”

- 1/2
أدان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله، ما أسماها بـ”حكومة المليشيا المزعومة” التي تمثلها قوات الدعم السريع، واصفًا إياها بأنها “تمثيلية سمجة” و”محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”.
وأكد عبدالله أن هذه المحاولة لن تنجح في خداع الشعب السوداني أو شركاء الدعم السريع في الخيانة، مشيرًا إلى أن مشروع الدعم السريع الحقيقي هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحاتهم الذاتية غير المشروعة ومشروعهم العنصري.
وأعرب عن ثقته في تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول قيادته وجيشه، مؤكدًا أن السودان سيبقى واحدًا موحدًا رغم التآمر عليه.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
