تدشين الدفعة الثانية من العلاج المجاني والغذاءات بالقضارف

دشنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، السبت، بمباني الوزارة، الدفعة الثانية من العلاج المجاني والغذاءات لمستشفيي حسين مصطفى التعليمي للأطفال والسلام، وذلك بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وبدعم سخي من الإغاثة الإسلامية عبر العالم الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جهود دعم المنظمة المتواصل للقطاع الصحي بالولاية.

وشملت الدفعة الجديدة أدوية أساسية غذاءات تستهدف دعم المرضى والأطفال المصابين بسوء التغذية داخل المستشفيين، في إطار مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة.

وثمّن البروفسور دفع الله علم الهدى، ممثل المدير العام للوزارة، خلال مراسم التدشين، الشراكة المتميزة مع منظمة الإغاثة الإسلامية، مشيراً إلى أن الدعم شمل احتياجات دوائية أساسية وغذاءات مهمة تعين المرضى والأطفال على التعافي، معرباً عن بالغ تقديره لهذا الدعم الإنساني، ومؤكداً تطلع الوزارة لاستمرار وزيادة التعاون المثمر بين الجانبين.

من جانبه، أوضح الأستاذ الطاهر أمام النور، مدير مكتب منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بولاية القضارف، أن هذا الدعم يأتي في سياق تدخلات المنظمة لدعم النظام الصحي في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين بالولاية، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للأدوية بلغت نحو 38 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الغذاءات 28 مليون جنيه، مؤكداً تواصل الإمدادات بشكل دوري.

وكشف النور عن تجهيز دفعة من المعدات الطبية المخصصة لمستشفيي حسين مصطفى والسلام سيتم تسليمها قريباً، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 4800 ناموسية مشبعة بمنطقة أم سرحة بمحلية البطانة، ضمن حزمة مشروعات تنفذها المنظمة بدعم من مكتبها في الولايات المتحدة الأمريكية.