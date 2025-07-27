وكالة تكشف ما حدث للقوات الأوكرانية بسبب توقف خدمة ستارلينك

- 1/2
أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى تأجيل تنفيذ الكثير من المهمات القتالية، بسبب انقطاع شبكة ستارلينك هذا الأسبوع.
وجاء في الوكالة: “قال أحد مشغلي المسيرات الجوية الأوكرانية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن وحدته اضطرت إلى تأجيل العديد من العمليات بسبب الأعطال والخلل في الاتصالات”.
وأكدت أن العسكريين الأوكرانيين غير قادرين عمليا على تنفيذ المهام القتالية في حال عدم قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت.
يوم الخميس الماضي، أفاد موقع Strana.ua الأوكراني نقلا عن أحد العسكريين، بحدوث خلل في تشغيل نظام Starlink على طول خط المواجهة بأكمله للقوات المسلحة الأوكرانية.
وسجل موقع Downdetector، الذي يتتبع المشاكل وانقطاعات موارد الإنترنت الشهيرة، انقطاعات في عمل هذه المنظومة في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، ذكرت “رويترز” نقلا عن مصادر، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أصدر أمرا في عام 2022 بوقف ستارلينك وعطّل من خلاله الهجوم المضاد الأوكراني وقوض ثقة كييف بالشبكة.
ستارلينك هي شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهي مصممة لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق في أي مكان على هذا الكوكب.
روسيا اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
