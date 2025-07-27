عقدت الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، الاجتماع الربع سنوي للفريق العلاجي وفريق المرشدين النفسيين، بتمويل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية، وذلك بقاعة السعودي السبت. وشهد الاجتماع حضور مدير الإدارة العامة للطب الوقائي الاستاذة عاطفة عبد الرحمن ومشرف ولاية الخرطوم الاتحادي الدكتور الهادي عوض والاستاذة سوسن زكريا مدير إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً إلى جانب مشرف التقييم والمتابعة الأستاذ علي الهادي،والمدير الطبي لمركز أم درمان للمناطق الحارة، وعدد من المرشدين النفسيين. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تقديم خدمات الإيدز في المستشفيات والمراكز، وأهم الاحتياجات المطلوبة لتحسين الأداء. كما تطرق إلى أهمية التدخل المبكر في المناطق عالية الخطورة (المناطق الساخنة) للحد من انتشار الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وتفعيل الأنشطة اللازمة لاكتشاف الحالات الإيجابية مبكراً وربطها بالمراكز العلاجية. كما أكد المجتمعون على ضرورة تحسين جودة التقارير وضمان وصولها في الوقت المحدد بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الإيدز وتطوير الخدمات الصحية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم.. التحديات التي تواجه تقديم خدمات الإيدز في المستشفيات والمراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.