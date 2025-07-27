جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات

كشفت أجهزة الأمن بقنا، غموض جريمة بعد ساعات قليلة من ارتكابها، تمثلت في تغيب طالبة عن منزلها لعدة ساعات، واتضح أن وراء اختفائها ربة منزل تقيم بجوارهم، بعدما طمعت في سرقة مصوغات ذهبية من المجنى عليها.

الواقعة بدأت بالعثور على جثة الطالبة بها آثار خنق بالقرب من منزلها بنطاق مركز فرشوط، بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، ما يشير لوجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وبتكثيف التحريات، تبين أن هناك دوافع سرقة وراء ارتكاب الجريمة.

بتكثيف التحريات والجهود من قبل رجال الأمن بمركز فرشوط، تبين أن ربة منزل في العقد الخامس من عمرها، ومقيمة بجوار المجنى عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث عزمت على سرقة المصوغات الذهبية التي تزين وجه الطالبة البريئة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطها تمهيداً لإحالتها إلى التحقيق.

بعد معاينة مكان العثور على الجثة والتى تبين أنها للطالبة سارة أحمد حافظ القوصي 12 عاما، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، المبلغ بتغيبها، جرى نقلها إلى مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ اللازم بشأنها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

