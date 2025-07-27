سلمى المبارك تثني على دور الشباب والمقاومة الشعبية في اسناد القوات المسلحة

- 1/2
خاطبت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك، اللقاء الجامع بمدينة سنجة على شرف انطلاق مؤتمر قضايا الشباب نحو “توطين الحياة المدنية” ولقاء المقاومة الشعبية بولاية سنار، وذلك بحضور والي الولاية اللواء الركن م. الزبير حسن السيد وأعضاء حكومته ولجنة الأمن.
وأشادت سيادتها بدور لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة، معبرة عن أملها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار وانتصار القوات المسلحة والقوات المساندة لها على التمرد والقضاء عليه، وانطلاق مرحلة التطور والنماء والتنمية المستدامة التي تلبي طموحات الشعب السوداني.
وأشارت د. سلمى إلى أن زيارتها لولاية سنار تهدف إلى الوقوف على مجمل الأوضاع بالولاية، وتفقد أحوال المواطنين بولايات الوسط في أعقاب الحرب المدمرة التي شنتها المليشيا المتمردة، بجانب الإطلاع على جهود البناء والأعمار والاستماع إلى قضايا الشباب المحورية.
وأكدت د. سلمى اهتمامها بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الولاية في المجالات التنموية والخدمية للنهوض بالولاية وإحداث التنمية المنشودة.
من جانبه، أكد والي سنار اللواء الركن م. الزبير حسن السيد، دعمهم لبرامج الشباب ومشروعاتهم فى مختلف المجالات تقديرا لدورهم الكبير في معركة والتصدي للحرب الإعلامية التي شنتها المليشيا لزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال “إن المقاومة الشعبية بولاية سنار ظلت شوكة في خاصرة الأعداء” وأن حكومة الولاية تقدم الدعم لهم لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق الانتصارات على المليشيا الإرهابية المتمردة.
سونا
