شاهد بالصور.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل وتكشف عن ساقيها في جلسة تصوير مثيرة بــ”كمبالا”

واصلت الفنانة السودانية, منى ماروكو, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة أكثر إثارة عن سابقاتها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تناقلت صفحات فنية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور من جلسة تصوير حديثة للفنانة المثيرة للجدل. ووفقاً لما ذكر ناشرو الصور فقد ظهرت ماروكو, في جلسة تصوير من العاصمة الأوغندية “كمبالا”, بفستان مثير ومفتوح كشفت به عن ساقيها وسط سخرية الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

