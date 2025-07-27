استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. “منيرة مجدي” قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة

فجر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة من العيار الثقيل, بكشفهم حقيقة حسناء سودانية, نالت شهرة واسعة على السوشيال ميديا في الفترة الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف النشطاء حقيقة الحسناء التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “منيرة مجدي”.

ووفقاً لما أوردت عدد من الصفحات فإن الفتاة قامت بسرقة صورة حسناء مغربية تدعى “خولة”, من حسابها على “انستغرام”, وأدعت أنها صاحبة الصورة وأنها قبطية, من مواليد مدينة أم درمان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت الصفحات أيضاً عن خداع الفتاة لنشطاء بارزين, أصبحت تجمعهم بها علاقة صداقة دون أن يعلموا خداعها لهم بإنتحالها شخصية صاحبة الصورة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد فضح الفتاة بعد الوصول لصورة “خولة”, أطلق حملة ساخرة من النشطاء والشباب الذين وقعوا ضحية للفتاة التي ادعت أن اسمها “منيرة مجدي”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)