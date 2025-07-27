شاهد بالصور.. “أصبحت أكتفي بمن لا يُطفئ ضوئي”.. الحسناء السودانية “لوشي” تعود لخطف الأضواء على السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة

عادت حسناء الإعلام السوداني, الشهيرة آلاء المبارك, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة خطفته بها الأضواء على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الحسناء الشهير باسم “لوشي”, بنشر صور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وخطفت “لوشي”, الأضواء بصورها وإطلالتها الأنيقة والتي كتبت عليها: (ما عدتُ أبحث عن الذين يفهمونني، أصبحت أكتفي بمن لا يُطفئ ضوئي حين لا يفهم ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

