شاهد بالصورة والفيديو.. برقة وحنية.. الفنان أحمد فتح الله يطيب خاطر شاب أصر على أن “يُجلد” في حفل زواجه والجمهور يشيد: (رايق حتى مع سوط العنج)

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المقاطع الأكثر تداولاً وانتشاراً عبر السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل عقد قران الفنان السوداني, الشاب أحمد فتح الله, بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لما أظهر المقطع فقد استجاب “العريس”, أحد أصدقائه الذي قام بخلع “الجلابية”, وأصر على الفنان أن “يجلده” في يوم عقد قرانه كما تجرى العادة في بعض المناسبات السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طيب الفنان الملقب بالبندول, خاطر الشاب وقام بجلده برقة وحنية ورمى بعد بــ”السوط”, بعيداً وسط تعليقات مشيدة من الجمهور أبرزها: (رايق حتى مع سوط العنج).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)