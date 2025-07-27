شاهد بالفيديو.. شارع الجامعة الشهير بوسط الخرطوم يتعافى ويظهر بشكل جميل ونظيف تحت تأمين الشرطة ومتابعون: (يا سلام على الجميلة وشوارعها وجينا ليك والشوق دفرنا)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, باعجاب كبير من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق ناشط سوداني, عبر كاميرا هاتفه لمحيط شارع الجامعة أحد أشهر الشوارع بالعاصمة الخرطوم. حيث أظهر المقطع تعافي الشارع الشهير من أثار الحرب وظهر نظيفاً وسط تعليقات إيجابية من الجمهور أبرزها: (يا سلام على الجميلة وشوارعها) و تعليق آخر: (جينا ليك والشوق دفرنا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

